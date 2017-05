Simeone: Passie zal in nieuw stadion hetzelfde blijven

,,De emoties gaan wel over", zei Simeone na afloop van de wedstrijd. ,,De mensen die hier zitten, zijn straks ook in Metropolitano. De passie zal hetzelfde blijven."



Atlético vertrekt na 51 jaar uit Vicente Calderón voor het nieuwe onderkomen in het noordoosten van Madrid. De sfeer in Vicente Calderón was gisteren indrukwekkend, met een langs de lijn zeer druk meelevende trainer Diego Simeone. Fans vragen zich af of ze dat straks ook over kunnen brengen in het nieuwe gemoderniseerde stadion.



Atlético speelt zondag 21 mei tegen Athletic Bilbao de laatste competitiewedstrijd. Een kleine week later is echt de laatste wedstrijd in Calderón. FC Barcelona en Deportivo Alavés treffen elkaar dan in de Spaanse bekerfinale.