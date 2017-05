Sevilla en Argentijnse bond akkoord: Sampaoli nieuwe bondscoach

,,We zijn nog in afwachting van het laatste papierwerk, wat door de beide partijen op donderdag 1 juni moet worden ondertekend.''



Sampaoli is geen vreemde in het vak van bondscoach. In 2015 won hij met Chili nog de Copa América. Voor het begin van het afgelopen seizoen werd de Argentijn gepresenteerd als trainer bij Sevilla. Hij leidde zijn team naar een vierde plaats in La Liga.



Naar mate het seizoen vorderde werd steeds duidelijker dat de Argentijnse bond Sampaoli als bondscoach wilde, en dat hij hier zelf ook wel oren naar had. Na de laatste wedstrijd van het seizoen zei de oefenmeester nog dat het zijn 'droombaan' zou zijn.