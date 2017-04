Sergio Ramos: Ik wil zeker trainer worden na spelersloopbaan

De 31-jarige verdediger en aanvoerder van Real Madrid en Spanje is uitgesproken over zijn plannen na zijn spelersloopbaan. ,,Ik wil trainer worden. Ja, dat lijkt me erg mooi," zegt Ramos in een voorstukje van een interview aan de Argentijnse wereldkampioen Jorge Valdano, die van 1984 tot 1987 furore maakte bij Real Madrid. ,,Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, maar het lijkt me zeker mooi om ook als trainer een mooie staat van dienst op te bouwen. Ik denk dat het past bij mijn persoonlijkheid en mentaliteit. Ik zou mezelf grote doelen stellen, zoals ik dat nu ook doe als speler."



Het zal voor Ramos nog niet meevallen om de prestaties uit zijn spelersloopbaan te overtreffen. De in Sevilla geboren verdediger is al 12 jaar een belangrijke kracht voor Real Madrid. Met De Koninklijke won hij 13 prijzen, waaronder twee keer de Champions League. In 511 duels kwam hij tot 68 treffers. Dit seizoen staat Ramos al op 10 doelpunten in 33 wedstrijden. Voor de nationale ploeg van Spanje speelde Ramos al 142 interlands, waarin hij 10 keer scoorde. Hij won het WK 2010 en de EK's van 2008 en 2012.