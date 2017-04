Seizoen lijkt voorbij voor opnieuw geblesseerde Afellay

Berlusconi verkoopt AC Milan aan Chinese investeerders

15:38 Het zat er al een tijdje aan te komen, maar nu is de kogel dan echt door de kerk: AC Milan is verkocht. Het in Luxemburg gevestigde Rossoneri Sport Investment Lux, een consortium van voornamelijk Chinese investeerders, heeft de voetbalclub definitief overgenomen van Fininvest, de investeringsmaatschappij van Silvio Berlusconi. De Italiaan doet na 31 jaar afstand van de club.