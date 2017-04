Schalke tankt vertrouwen in aanloop naar Ajax

Ondanks de ruime zege moest Schalke 04 ook een teleurstelling incasseren. Maxim Choupo-Moting viel in de tweede helft uit met een knieblessure. Nader onderzoek moet uitwijzen of hij donderdag tegen Ajax in de ArenA kan spelen. Schalke 04 ontvangt de club uit Amsterdam een week later in Gelsenkirchen.