Schalke 04 onderuit bij hekkensluiter Darmstadt

Schalke kwam bij de nummer laatst in de Bundesliga al na 11 minuten op achterstand door een doelpunt van Mario Vrancic. Na een uur spelen kreeg spits Guido Burgstaller vanaf elf meter een ultieme kans om Schalke 04 op gelijke hoogte te zetten, maar hij benutte zijn strafschop niet. Klaas-Jan Huntelaar ontbrak bij Schalke 04 vanwege ziekte.



Een kwartier voor tijd maakte de Spaanse rechtsback Coke, die terug is van een zware kruisbandblessure, de 1-1 namens Schalke 04. Vijf minuten later kreeg centrumverdediger Thilo Kehrer, die het donderdag al enorm lastig had tegen Amin Younes, echter een rode kaart.



In blessuretijd kreeg Schalke 04 de hardste klap van de wedstrijd te verwerken, toen Jerome Gondorf de winnende 2-1 maakte. Darmstadt blijft daardoor nog even behouden voor de Bundesliga. Schalke blijft door de nederlaag staan op plaats 11 in de Bundesliga. De ploeg van trainer Markus Weinzierl staat nog vijf punten boven de nacompetitiestreep.