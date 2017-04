Sampdoria klopt Inter in Milaan door late strafschop

Mulder per direct weg bij Eldense na mogelijke matchfixing: 'Heb hier niks mee te maken'

3 april Hans Mulder (29) is per direct vertrokken bij CD Eldense, de Spaanse club die de afgelopen dagen in het nieuws kwam na de 12-0 nederlaag bij FC Barcelona B en sterke geruchten van matchfixing rond dit duel. ,,Tijdens de wedstrijd heb ik me enorm verbaasd, maar achteraf valt alles wel op z'n plek," zegt de geboren Amsterdammer.