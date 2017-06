Russen danken zege openingsduel Confed Cup aan Boxall

Rusland heeft het toernooi om de Confederations Cup vandaag geopend met een overwinning. Onder toeziend oog van president Vladimir Poetin was het gastland in Sint-Petersburg te sterk voor Nieuw-Zeeland: 2-0. Een jaar voor het WK in eigen land maakten de Russische voetballers een gedreven indruk tegen de nummer 95 van de FIFA-ranking.

De manschappen van bondscoach Stanislav Tsjertsjesov creëerden in het nieuwe Krestovski-stadion van Sint-Petersburg kans op kans. Al in de eerste tien minuten moesten de Nieuw-Zeelandse verdedigers twee keer een bal van de lijn halen, nadat hun doelman al was gepasseerd.

De Russen hadden na een halfuur spelen de hulp nodig van Michael Boxall om de score te openen. Al kon Boxall vlak voor de doellijn weinig uitrichten. De verdediger van Nieuw-Zeeland was wel schuldig aan de tweede goal. Hij beoordeelde een voorzet van Aleksandr Samedov verkeerd. Daardoor kon ex-Feyenoorder Fedor Smolov van dichtbij binnenwerken.

Aan de andere kant was Nieuw-Zeeland, dat als kampioen van Oceanië mag meedoen aan het toernooi, nog een keer gevaarlijk via Ryan Thomas. De middenvelder van PEC Zwolle zag hoe zijn schot uit de hoek werd getikt door keeper Igor Akinfejev.

Bij de Confederations Cup wordt niet alleen gebruik gemaakt van doellijntechnologie, maar ook van videoarbitrage. Opvallend was daarom dat de Colombiaanse scheidsrechter Wilmar Roldán geen hulp kreeg vanaf de kant toen de Russische spits Dmitri Poloz na een kwartier in het strafschopgebied onderuit werd getikt door Marinovic. Aanvankelijk leek Poloz wel erg gretig naar de grond te gaan, maar in de herhaling was te zien hoe hij wel degelijk werd aangetikt door de keeper. Roldán wuifde het weg en de videoarbiter liet het ook ongemoeid.

Morgen is de tweede wedstrijd in groep A, tussen Europees kampioen Portugal en Mexico. De nummers één en twee van de poule gaan door naar de halve finales. De eindstrijd is op zondag 2 juli in Sint-Petersburg.