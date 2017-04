Rossi scheurt opnieuw kruisband

Vijfde zege op rij voor Paris SG dankzij Cavani

9 april Paris Saint-Germain blijft in de race voor de vijfde landstitel op rij. Tegen Guingamp won de voetbalclub uit Parijs vandaag de vijfde competitiewedstrijd op rij: 4-0. Paris Saint-Germain blijft zo koploper AS Monaco, dat zaterdag met 0-1 te sterk was voor Angers, volgen op drie punten afstand.