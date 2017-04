Rooney staat op bij afwezigheid Ibrahimovic

Ibrahimovic liep afgelopen donderdag in de Europese thuiswedstrijd tegen Anderlecht een zware knieblessure op. Volgens Britse media ligt de Zweedse aanvalsleider er tot eind van dit jaar uit. Hij zou op korte termijn in de Verenigde Staten een operatie ondergaan.

ManUnited is nu al 23 wedstrijden op rij ongeslagen in de Premier League. De ploeg van coach José Mourinho heeft de vijfde plaats stevig in handen en is nummer vier Manchester City tot op één punt genaderd. De vierde plaats in de eindstand is goed voor deelname aan de voorronde van de Champions League.