Ronaldo beste voetballer van Europa

Hilarische persconferentie Klopp: 'Bij con­tract­be­spre­kin­gen dacht ik vaak WTF'

14:07 Never a dull moment met Jürgen Klopp. De Duitse manager van Liverpool zorgde op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Arsenal voor gelach in de zaal met zijn terugblik op de contractbesprekingen met enkele van zijn spelers. ,,Wanneer ik dat hoorde dacht ik 'WTF'".