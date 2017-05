Real Madrid is voor de 33ste keer kampioen van Spanje geworden. De kampioenswedstrijd bij Málaga (0-2) was al snel beslist, nadat Cristiano Ronaldo al vroeg in de wedstrijd scoorde. Karim Benzema gooide de wedstrijd met de tweede goal van de avond in het slot, waarna het feest in La Rosaleda en het centrum van Madrid kon losbarsten.