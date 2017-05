Real Madrid heeft Theo Hernandez bijna binnen

De in Marseille geboren Theo Bernard François Hernandez (19) speelde sinds 2007 in de jeugdopleiding van Atlético Madrid, dat hem dit seizoen verhuurde aan Deportivo Alavés. Daar maakt de Franse jeugdinternational dit seizoen grote indruk. De promovendus staat op een tiende plaats in La Liga en in de finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona op zaterdag 27 mei in het Estadio Vicente Calderón van Atlético Madrid.

Hernandez maakt met zijn verdedigende kwaliteiten en zijn rushes over de linkerflank dit seizoen zoveel indruk dat hij de interesse van FC Barcelona en Real Madrid heeft gewekt. Theo Hernandez lijkt zijn keuze inmiddels wel te hebben gemaakt. Vandaag onderging de 19-jarige linksback een medische keuring van Real Madrid in La Moraleja Sanitas-kliniek in Madrid, zo meldt Marca. Real Madrid hoeft nu alleen nog maar te voldoen aan de clausule van 24 miljoen euro in zijn contract in zijn contract bij Atlético Madrid. Hernandez heeft bij Los Colchoneros een contract dat nog loopt tot de zomer van 2021. Real Madrid zou de transfer van Theo Hernandez na de Spaanse bekerfinale op 27 mei definitief willen afronden.

Gevoelige overstap

Een overstap van Hernandez naar Real Madrid zou om twee redenen gevoelig liggen. De Madrileense topclubs, die elkaar woensdag opnieuw treffen in de halve finales van de Champions League, sloten enkele jaren geleden een pact waarin ze afspraken om geen spelers meer bij elkaar weg te halen. De laatste speler die een overstap maakte binnen Madrid was José Antonio Reyes in de zomer van 2007. Hij verhuisde na een seizoen op huurbasis bij Real Madrid (gehuurd van Arsenal) naar Atlético Madrid.



Een andere reden dat de overstap gevoelig ligt zijn de banden in de familie van Theo Hernandez. Zijn vader Jean-François Hernandez speelde in het seizoen 2000/2001 voor Atlético. Ook Lucas Hernandez, de twee jaar oudere broer van Theo, speelt voor Atlético. Hij speelde inmiddels 40 duels in de hoofdmacht, waaronder afgelopen dinsdag in de halve finale tegen Real Madrid.



Komend seizoen staan Theo en Lucas dus mogelijk tegenover elkaar.