Real Madrid gelooft in onschuld Cristiano Ronaldo in belastingzaak

Ronaldo, die eerde deze maand in de finale van de Champions League twee keer scoorde en daarmee een groot aandeel had in de overwinning van 4-1 op Juventus, beweert zelf dat hij niets fout heeft gedaan. De club steunt hem, zo is op de clubwebsite te lezen. ,,Sinds hij in juli 2009 bij ons speelt, heeft hij altijd een duidelijke wil getoond al zijn belastingverplichtingen te voldoen. We geloven in zijn onschuld."