Real en Barça niet okselfris richting apotheose

Real Madrid-coach Zinédine Zidane is onzeker over Gareth Bale. De 27-jarige vleugelspits uit Wales staat sinds 23 april aan de kant. Hij liep toen in de wedstrijd tegen Barcelona opnieuw een kuitblessure op.

,,Hij traint bij ons nog steeds binnen, met ook nog wat last'', liet coach Zinédine Zidane vandaag weten. ,,We moeten het van dag tot dag bekijken. Maar vooralsnog zit hij niet bij de groep en ik weet niet wanneer dat wel het geval zal zijn. Ik hoop echter dat Gareth snel weer terug is.''

Bale wordt in zijn vierde seizoen bij Real Madrid geplaagd door blessures. Hij was dit seizoen slechts in zeventien competitiewedstrijden basisspeler. De international van Wales komt waarschijnlijk in de Spaanse competitie deze maand niet meer in actie. Hij richt zich naar verluidt volledig op de finale in de Champions League tegen Juventus op 3 juni in zijn geboortestad Cardiff.