RB Leipzig na rust overtuigend voorbij Freiburg

Koeman na nederlaag bij Chelsea: 'Er moeten nog twee spelers bij'

17:45 Met een rood hoofd van de warmte greep Ronald Koeman de nederlaag op Stamford Bridge tegen Chelsea (2-0) aan om het bestuur van Everton aan te sporen in de laatste dagen van de transferperiode nog minimaal twee spelers aan te trekken. ,,In elk geval een spits”, zei de trainer die deze zomer al bijzonder actief was op de transfermarkt. ,,De directie weet hoe belangrijk dat voor ons is.”