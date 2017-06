Ranieri (65) wacht met Nantes op dispensatie

Ranieri wordt in oktober 66 jaar. Hij staat niettemin te popelen om terug te keren in de Franse competitie. Hij was eerder werkzaam voor AS Monaco (2012-2014). De doorgewinterde Ranieri zat tevens op de bank bij onder meer Napoli, Fiorentina, Valencia, Juventus en AS Roma. Met Leicester City (2015-2017) zorgde hij voor een historische prestatie door in 2016 de landstitel te veroveren. In februari van dit jaar werd Ranieri ontslagen wegens de slechte resultaten.