PSG ook te sterk voor Saint-Etienne

Vitesse in poule bij Lazio, OGC Nice en Zulte Waregem

25 augustus Vitesse stuit in de groepsfase van de Europa League op het Italiaanse Lazio, het Franse OGC Nice en het Belgische Zulte Waregem. De winnaar van de KNVB-beker nam als enige Nederlandse club deel aan de loting in Monaco. Ajax, PSV en FC Utrecht werden uitgeschakeld in de voorronden.