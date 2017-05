Prijs mooiste goal in Frankrijk naar Depay

Depay maakte de treffer in de 29e speelronde op 12 maart in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Toulouse. In de 82e minuut van die wedstrijd kreeg de 23-jarige Nederlander de bal in de middencirkel, draaide en schoot van enorme afstand over doelman Alban Lafont van Toulouse in het doel.



Het doelpunt van Depay versloeg met 42 procent van de stemmen de fraaie goals van Edinson Cavani van PSG en Diego Rolán van Bordeaux.