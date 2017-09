Portugal blijft in achtervolging op Zwitserland

Sensatie! Luxemburg zorgt voor megastunt tegen Frankrijk

23:11 Luxemburg heeft in groep A van de WK-kwalificatie, met Nederland, voor een enorme stunt gezorgd. Het kleine voetballand hield in Toulouse zowaar grootmacht Frankrijk in bedwang: 0-0. Drie dagen eerder was Oranje in Saint-Denis nog kansloos (4-0) tegen de Haantjes.