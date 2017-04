Politie extra alert bij Dortmund-Frankfurt

Vier dagen nadat de wedstrijd uit de Champions League tegen AS Monaco moest worden uitgesteld na een aanslag op de spelersbus van Dortmund is de politie extra alert.



,,We hebben de aanpak iets aangepast'', meldde een woordvoerder. Het stadion en de directe omgeving worden nauwlettend in de gaten gehouden. ,,Alles wat maar enigszins verdacht is, heeft onze aandacht.'' Ook zijn er meer agenten ingezet dan normaal voor een duel tussen beide teams uit de Bundesliga.



Door een ontploffing op het moment dat de bus met Dortmund-spelers langsreed raakte Marc Bartra gewond. Wonderwel liepen andere spelers geen verwondingen op. Het duel werd op last van de UEFA een dag later alsnog gespeeld. Dortmund verloor met 3-2. In welke hoek de dader moet worden gezocht is voorlopig niet bekend.