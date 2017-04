Pochettino: Tottenham klaar voor titel

,,Het team heeft laten zien dat we er klaar voor zijn. Eerst vonden we het vooral belangrijk om hoger dan Arsenal te eindigen. Nu willen we Chelsea voorbij. Op weg naar titels, moet je mentaal sterk zijn. En vertrouwen hebben, en grote dromen'', aldus trainer Mauricio Pochettino.



De enige treffer van de Spurs kwam gisteren op naam van voormalig Ajax-speler Christian Eriksen. Tottenham heeft nu weer vier punten minder dan koploper Chelsea. Beide ploegen moeten nog vijf wedstrijden spelen. Chelsea moet zondag op bezoek bij Everton, dat dit seizoen slechts één van de zeventien thuiswedstrijden in de competitie verloor.