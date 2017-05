Pijnlijke nederlaag Sevilla

Het gaatje met nummer drie Atlético Madrid - de eerste drie in La Liga zijn zeker van de groepsfase van de Champions League - groeide naar drie punten. Real Madrid en FC Barcelona waren al uit het zicht voor Sevilla. Er staan nog drie op het programma in de Primera Division.



Dankzij twee treffers van Franco Vazquez (0-1 en 2-2) mocht Sevilla in Malaga lang blijven hopen op een overwinning. In de 77ste minuut zette Diego Llorente de thuisploeg echter opnieuw op voorsprong. Juan Carlos besliste het duel vlak voor tijd, nadat eerst ploeggenoot Sandro Ramirez een strafschop had gemist: 4-2. Juan Carlos was echter attent bij de rebound.