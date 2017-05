Pijnlijke nederlaag ManUnited bij Gunners

Kuipers fluit Juventus opnieuw in Champions League

11:38 Björn Kuipers fluit dinsdag de wedstrijd tussen Juventus en AS Monaco in de halve finale van de Champions League. Het is voor de Nederlandse scheidsrechter de tweede keer in korte tijd dat hij een duel van Juventus leidt. Woensdag 19 april was Kuipers scheidsrechter bij de kwartfinale van de Italiaanse kampioen bij FC Barcelona (0-0).