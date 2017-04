Penarol - Palmeiras eindigt met grote vechtpartij

Nadat de Brazilianen in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo een achterstand van 2-0 hadden omgedraaid in een overwinning (2-3) sloegen de stoppen door bij fans en spelers van beide clubs. Na het laatste fluitsignaal vielen spelers van Penarol hun collega's van Palmeiras aan. Vooral doelman Fernando Prass en middenvelder Felipe Melo van Palmeiras moesten het ontgelden.



Melo had zich al op voorhand niet geliefd gemaakt in Uruguay door voor de spelers van Penarol voor de wedstrijd van racisme te betichten. Mochten zich weer incidenten voordoen, zo zei Melo, dan zou hij 'zijn handjes laten wapperen'. Dat gebeurde dan ook direct na het laatste fluitsignaal. Melo raakte onder meer reservespeler Matéas Mier met een rechtse directe. Op beelden is te zien dat de voormalig Braziliaans international in het nauw wordt gedreven en er vervolgens van beide kanten klappen worden uitgedeeld.



Ook roerden de fans van de thuisclub zich. Ze kwamen massaal het veld op en raakten slaags met supporters van de Braziliaanse club.