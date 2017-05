Onana met Kameroen naar Confederations Cup

Onana staat woensdag met Ajax in de finale van de Europa League tegen Manchester United. Het toernooi om de Confederations Cup is van 17 juni tot en met 2 juli in Rusland en geldt als generale voor het WK voetbal van volgend jaar. De door Broos opgeroepen selectie komt eerst nog in actie in een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Marokko op 9 juni en een vriendschappelijk duel met Colombia op 13 juni. Op de Confederations Cup speelt Kameroen in een groep met Chili, Australië en Duitsland, dat Ajacied Amin Younes in de selectie heeft.