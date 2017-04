Neymar de snelste bij Barça, Messi pas op plek 13

Winstpercentage ManUnited historisch laag onder Mourinho

17:58 Coach José Mourinho van Manchester United mag dan graag het hoogste woord hebben, zijn staat van dienst op Old Trafford ziet er vooralsnog niet best uit. De markante Portugees heeft in zijn eerste seizoen tot dusver slechts een winstpercentage van 37,5 procent behaald. Dat is de laagste score voor een trainer van Manchester United sinds 1974.