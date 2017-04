Napoli zit Roma op de hielen na zege op Inter

Van Marwijk: Tijd voor Wenger om te gaan

18:49 Als Bert van Marwijk in de schoenen zou staan van Arsène Wenger dan zou hij het wel weten. ,,Als ik hem was, zou ik zeggen: het is prima geweest, ik heb een geweldige tijd gehad bij Arsenal. Het is tijd voor een nieuwe coach'', liet de huidige bondscoach van Saudi-Arabië vanavond bij Ziggo Sport weten.