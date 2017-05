Mourinho geeft geen persconferentie: We zijn allemaal erg bedroefd

Bedroefd

,,We zijn allemaal erg bedroefd door de tragische gebeurtenissen van gisteravond. Ons hart en hoofd zijn bij de families van de slachtoffers, maar we hebben een klus te klaren in Zweden. Het is jammer dat we niet met een gelukkig gevoel kunnen vertrekken, zoals we normaal gesproken altijd doen bij grote wedstrijden. In de korte tijd dat ik nu in Manchester werk heb ik al kunnen merken dat de mensen hecht zijn en elkaar niet in de steek zullen laten," laat Mourinho weten.