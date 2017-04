Mourinho: Agüero had geen gebroken neus

Door Geert Langendorff

,,Ik heb het incident niet gezien'', zei de Portugees. ,,Maar in de tunnel zag ik geen gebroken neus of hoofd bij Agüero. Zijn gezicht was nog even mooi als altijd.''

Met het gelijkspel kon Mourinho goed leven, trots als hij was op de ‘teamgeest’ van zijn ploeg in het hectische slot van de wedstrijd. ,,Dit punt kan heel belangrijk zijn'', verduidelijkte hij. ,,We probeerden tot het einde toe te winnen, maar namen genoegen met een remise toen we met tien man stonden.'' Manchester United kan Liverpool, derde op de ranglijst met één duel meer gespeeld, nog achterhalen.

De coach plaatste wel meteen een kanttekening. ,,Wij hebben 18 duels meer gespeeld dan Liverpool'', zei hij over de concurrent die niet in Europa actief was. ,,Dat is bijna een halve competitie. Wij hebben veel kilometers in de benen. Je zou dus kunnen zeggen dat het een oneerlijke strijd is. Donderdag spelen we de halve finale van de Europa League. Ook zondag staan we weer op het veld. Daarbij zijn we vandaag weer twee spelers kwijtgeraakt.''

Mourinho doelde op de schorsing van Fellaini én een zware blessure bij invaller Timothy Fosu-Mensah. Over de aard van de kwetsuur van de Nederlander wilde hij niets kwijt, maar de typering ‘aanzienlijk’ duidt erop dat de verdediger de komende weken buitenspel staat. Voor de tiener is dat een enorme domper. Mourinho overwoog hem zondag tegen Swansea City een basisplaats te gunnen. ,,Maar we blijven vechten''

Pep Guardiola, die doelman Claudio Bravo zag uitvallen, was minder uitgesproken. Hij wilde niet reageren op de opmerking van Mourinho over Agüero. Wel vatte hij de oorzaak van het puntenverlies samen. ,,We scoren niet genoeg.''

Mourinho ziet City in de top-3 eindigen. De kansen van zijn eigen team om op de vierde plek te eindigen, goed voor een ticket voor de voorronde van de Champions League, schatte hij lager in. ,,Het gaat tussen ons, Liverpool en Arsenal. Lastig, maar we gaan ervoor.''

