Rajiv van la Parra kon het in de catacomben van Wembley nog moeilijk bevatten. Ruim een uur eerder promoveerde hij met Huddersfield Town naar de Premier League ten koste van het Reading van Jaap Stam in de play-off finale. Een penaltyreeks bracht uiteindelijk de beslissing na een zenuwslopend steekspel.

Door Geert Langendorff

,,Ik besef het niet helemaal, maar morgen sta ik op als een Premier League-speler'', zei de Nederlander, hees van het zingen.

De vleugelaanvaller (25) sprak van een 'droomseizoen' dat op een passende wijze tot een einde kwam. Van la Parra kwam naar Huddersfield, toen de club niet meer dan veldvulling in het Championship was. Met de komst van trainer David Wagner veranderde alles. In plaats van uitpuffen na een gevecht tegen degradatie vierde hij nu feest in het nationale stadion van Engeland.

,,Als kind droomde ik daarvan'', gaf de voormalige jeugdinternational aan. ,,Nu stond ik er zelf. En we wonnen.'' De aanloop naar het beslissingsduel was geen pretje. Hij wist, net als de rest van de wereld, hoeveel erop het spel stond. De jackpot van 200 miljoen euro aan tv-gelden zorgde voor meer spanning dan ooit. ,,Je leest het in de kranten, mensen spreken je erover aan, je ziet de gekte om je heen. Op het veld, eerlijk, was ik dat kwijt.''

Van la Parra geldt als een van de lievelingen van Wagner. De trainer, die net als zijn vriend Jürgen Klopp 'gegenpressing' speelt, gebruikte hem zoveel als hij kon. De aanvaller, een volle neef van Georginio Wijnaldum, mag niet veel scoren, zijn atletische bouw, vermogen om een tegenstander te passeren en werklust passen ideaal bij Wagners stijl. Hij rekent dan ook op een plek in de selectie van volgend seizoen. Lachend: ,,Dat is wel de bedoeling, ja.''

Twijfel kent Van la Parra niet. De mantra van zijn coach, ‘no limits’, heeft hij zich goed eigen gemaakt. ,,Ik wil altijd het hoogst haalbare bereiken. Ik ben blij dat ik op een hoger podium kan laten zien hoe goed ik kan voetballen. Of ik al aan Oranje denk? Als je in een van de beste competities op aarde speelt, mag je zeker aan het Nederlands elftal denken. Maar eerst focus ik me op de club.''

Dat Huddersfield Town historie schrijft door na 45 jaar terug te keren in de Premier League maakt hem bijzonder trots. ,,Alsof het zo heeft moeten zijn. Alles viel onze kant op. Zoals in deze finale. Dat gevoel leefde heel sterk in de groep. Zelfs voor de strafschoppenserie zag je iedereen denken: ‘Dit overleven we wel.’ Juist omdat ik ook de slechte tijden heb gekend, is dit extra speciaal''

Van la Parra, die met zijn familie uit eten ging, begon te glunderen bij de gedachte aan wat komen ging. ,,De huldiging in Huddersfield. Dat gaat een ongelooflijk feest worden. Mag het? Als je er 45 jaar op hebt moeten wachten.'' Ondertussen keek hij alvast uit naar een bezoek aan Old Trafford. Manchester United was als kind zijn favoriete club. ,,Nu loop ik daar straks rond als speler. Dat is toch niet normaal?''