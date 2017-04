‘Moordkeeper’ Bruno moet toch weer de cel in

De nu 32-jarige Bruno werd in 2013 veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor het in 2010 laten vermoorden van zijn voormalige geliefde Eliza Samudio en het doen verdwijnen van haar lichaam, alsmede het ontvoeren van hun zoontje Bruninho van destijds vier maanden oud. Bruno en het toen 25-jarige fotomodel hadden een conflict omdat de keeper het vaderschap niet wilde erkennen. Het lichaam van Eliza is nooit teruggevonden. Het jochie werd aangetroffen bij een vrouw in het plaatsje Ribeirão das Neves in de staat Minas Gerais.



Kort na zijn vrijlating tekende Bruno, op het moment van zijn aanhouding doelman van de Braziliaanse topclub Flamengo, een contract bij de tweededivisieclub Boa Esporte Clube uit Varginha in Minas Gerais waarvoor hij inmiddels vijf wedstrijden speelde. Veel fans reageerden geschokt op het aantrekken van de omstreden keeper. Diverse grote sponsors verbraken het contract met Boa Esporte.