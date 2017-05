Monaco wil met Cercle Brugge naar hoogste klasse

Volgens Cercle-voorzitter Frans Schotte is de toekomst van de club door de overname veiliggesteld. ,,De afgelopen jaren was er weinig stabiliteit: financieel, organisatorisch en sportief. We hebben het probleem erkend en komen nu met een oplossing'', zei Schotte. ,,Het is een historische verandering, maar Cercle en AS Monaco delen dezelfde waarden.''

,,We hadden veel keuze in verschillende landen'', aldus Vasiljev. ,,Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor de kwaliteit van het Belgische voetbal en zijn opleidingen. Dit is een historische club in een prachtige stad. Onze ambities zijn dezelfde. Cercle zat 78 jaar in eerste klasse. Daar hoort het thuis en daar moeten we zo snel mogelijk naartoe.''