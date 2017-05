ManU warmt met zege en C-team op voor EL-finale tegen Ajax

Kane na productieve slotweek opnieuw topscorer Premier League

18:14 Harry Kane is dankzij een hattrick in de slotwedstrijd tegen Hull City opnieuw topscorer van de Premier League geworden. De 23-jarige spits van Tottenham Hotspur bracht met drie treffers in de 1-7 zege bij Hull City zijn seizoenstotaal op 29 doelpunten.