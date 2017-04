Madrileense kraker tussen Real en Atlético

Hoofdrol voor Super Mario

8:03 Mario Balotelli heeft Olympique Nice in de race om het Franse kampioenschap gehouden. De Italiaanse spits leidde zijn ploeg met twee doelpunten langs Lille: 1-2. Nice klom daardoor naar de tweede plaats in de Ligue 1 met één punt achterstand op koploper AS Monaco, dat wel twee wedstrijden minder speelde.