Lyon met winst op Angers op zak naar Amsterdam

Depay haakte kort voor de aftrap af omdat hij te veel last had van een enkelblessure, een dag eerder opgelopen tijdens de training. Topschutter Alexandre Lacazette ontbrak ook nog bij Lyon. De spits die dit seizoen al 24 doelpunten maakte in de Ligue 1 kampt met een hamstringblessure. Het is daardoor onduidelijk of hij woensdag kan meedoen tegen Ajax.