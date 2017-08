Loting tweede ronde DFB Pokal levert topper voor Bayern München op

Er zitten nog 32 clubs in het toernooi om de DFB Pokal, maar Arjen Robben mag met zijn ploeggenoten al vol aan de bak in de tweede ronde. Op 25 oktober is dan in de Red Bull Arena in Leipzig de nummer twee van vorig seizoen de tegenstander: RB Leipzig. Bayern München bereikte de tweede ronde van de beker door met 0-5 te winnen bij Chemnitzer. RB Leipzig was met diezelfde cijfers te sterk voor Dorfmerkingen.