Loting Engelse League Cup vindt plaats in... Bangkok

WK-kwalificatie Welke landen liggen op koers voor Rusland 2018?

14:56 Het wereldkampioenschap voetbal komt stilaan in zicht. Nederland moet nog vier wedstrijden alles uit de kast halen om zich te plaatsen. Ook Argentini├ź is allesbehalve zeker van een WK-ticket. Wat wel zeker is: gastland Rusland is automatisch geplaatst. Een overzicht.