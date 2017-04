Liverpool rest van seizoen zonder Mané

Mané, met dertien doelpunten de topscorer van Liverpool in de Premier League, draagt momenteel een brace. ,,Het is vrij zeker dat Sadio een operatie nodig heeft en dat betekent maar één ding: zijn seizoen is voorbij'', zei Klopp op een persconferentie. ,,Het is ondenkbaar dat hij dit seizoen nog kan spelen.'' Mané moest in het duel met Everton kort na rust van het veld na een botsing met Leighton Baines.