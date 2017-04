LIVE: Spurs verwent fans met schitterende treffers

Makelaars Premier League verdelen 200 miljoen

13:24 Voetbalmakelaar zijn in het Engelse voetbal is een lucratief beroep. De Engelse voetbalbond openbaarde deze week cijfers waaruit blijkt dat de clubs uit de Premier League in de laatste twee transferperiodes ruim 200 miljoen euro hebben betaald aan spelersmakelaars. Chelsea en Manchester City zijn daarbij de koplopers.