Lewandowski houdt Polen met hattrick op WK-koers

Goal en assist Ajacied Younes bij zevenklapper Duitsland

10 juni Amin Younes heeft vanavond een mooi basisdebuut beleefd in de Duitse nationale ploeg. De Ajacied had in Neurenberg met een goal en een assist een flink aandeel in de 7-0 overwinning van 'Die Mannschaft' op het nog puntloze San Marino.