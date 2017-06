Leverkusen benoemt oud-speler Herrlich als trainer

2de promotie op rij Benevento voor het eerst in clubhistorie naar Serie A

7:36 Benevento komt komend voetbalseizoen voor het eerst in de clubhistorie uit in de hoogste Italiaanse voetbalklasse. De club versloeg gisteravond Carpi met 1-0 in de play-offs. Die zege was genoeg na het doelpuntloze gelijkspel tussen de twee teams in de eerste ontmoeting.