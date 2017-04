Lampard noemt Terry beste verdediger ooit in de Premier League

,,John is de laatste man die over is van een ongelooflijk succesvolle periode voor Chelsea'', begon Lampard, zelf topscorer aller tijden van de Londense club, zijn lofzang op Instagram. ,,Het was een waar genoegen samen te mogen voetballen met de beste verdediger ooit uit de Premier League. Hij was vanaf zijn debuut de leider van de club op en buiten het veld. Hij heeft de standaard neergezet als het ging om trainingsarbeid, inzet in de wedstrijden en de liefde voor de club.''