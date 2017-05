Lacazette reist met Lyon mee naar Amsterdam

Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas meldde gisteren dat Lacazette nog niet voldoende hersteld was van een spierblessure in zijn bovenbeen, maar de topscorer van de Franse ploeg stapte vandaag toch in het vliegtuig naar Amsterdam. De kans dat hij ook daadwerkelijk zal gaan spelen lijkt echter klein, zo melden Franse journalisten. Lacazette is dit seizoen al goed voor 31 goals in 40 wedstrijden voor Lyon. Hij raakte geblesseerd in de return van de kwartfinale tegen Besiktas, waarin Lyon na het nemen van strafschoppen doorging naar de halve finale.