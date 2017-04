Koeman: Voel me prettiger op Old Trafford dan op Anfield

Helemaal tevreden met zijn spelers was Koeman niet. De reactie van Kevin Mirallas toen hij naar de kant werd gehaald voor Matthew Pennington, zat de coach niet lekker. ,,Ik begrijp dat spelers teleurgesteld zijn als ze worden gewisseld, maar zoals Kevin reageerde niet als het een teamspeler betaamt. Ik ga daar een woordje met hem over wisselen.” De publieke tuchtiging van Mirallas viel in het niet bij een geseling van José Mourinho.



De Portugees kwam met een keiharde afrekening voor Luke Shaw, die na lange tijd als invaller in de tweede helft weer aan speeltijd toekwam. ,,Hij speelde aardig, dat heb ik hem direct na afloop verteld, maar het was zijn lichaam en mijn hersenen. Ik maakte elke beslissing voor hem. Dat kon, omdat hij aan de kant van de dug-out speelde.” Shaw was niet enige die harde kritiek kreeg te verwerken.



Volgens Mourinho verkeert Manchester United in een mentaal dal, Marcus Rashford in het bijzonder. ,,Dat kan je zo zien”, gaf hij aan. ,,Hij is radeloos. Maar Marcus is een geweldige professional en een fantastisch talent.” Door deze onzekerheid bij het merendeel van de spelers kon Mourinho weinig aanpassen. ,,Zonder zelfvertrouwen kan je niet eenvoudig voor verbeteringen zorgen. Daarom hanteerden we, simpel, de lange bal.”