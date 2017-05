Koeman houdt Mirallas aan boord bij Everton

Mirallas (29) voetbalt al sinds 2012 op Goodison Park in Liverpool, nadat hij eerder had gespeeld voor Olympiakos Piraeus, Saint-Étienne en Lille. De vleugelspits uit Luik pendelt dit seizoen onder Koeman tussen bank en basis bij Everton. Mirallas kwam 33 keer in actie en maakte daarin vier doelpunten. Everton weet zich al verzekerd van een ticket voor de Europa League voor volgend seizoen.

,,Ik zit nu vijf jaar bij Everton en het is mijn droom met deze club een prijs te winnen. Ik heb het gevoel dat we op de goede weg zijn'', zei de 'Rode Duivel' kort voor de thuiswedstrijd tegen Watford. ,,We hebben een geweldige manager. Hij gelooft in mijn kwaliteiten, dat was een belangrijke reden om mijn contract te verlengen.''