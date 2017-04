Koeman: Everton kan nog voorbij Arsenal en Manchester United

Everton is nu nog de nummer zeven, met drie punten achterstand op Arsenal en Manchester United. Die twee clubs hebben allebei twee duels minder gespeeld dan Everton, dat zondag regerend kampioen Leicester City ontvangt en een week later thuis speelt tegen Burnley.

,,Ik ben ervan overtuigd dat we met zes punten echt mee gaan doen om de vijfde en zesde plaats. Als we zevende worden, hebben we al een geweldig seizoen gedraaid. Maar als we nog hoger eindigden, is dat fantastisch. We willen er alles aan doen om Europees voetbal te halen'', sprak Koeman.