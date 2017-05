Koeman droomt van trainerschap bij FC Barcelona

Ronald Koeman droomt van een avontuur als coach van FC Barcelona. Dat zegt hij in een interview met de Catalaanse sportkrant Sport , die bij hem te gast was in Engeland.

De Nederlandse trainer van Everton zegt graag naar de club terug te keren, waar hij van 1989 tot 1995 zelf voetbalde. Maar, benadrukt Koeman tegenover Sport, zijn toewijding ligt vooralsnog bij Everton, waarmee hij de Champions League wil bereiken. In zijn eerste seizoen bij Everton, dat nu zevende staat, behaalde Koeman al Europees voetbal.

De 54-jarige Koeman wordt met een terugkeer naar Camp Nou in verband gebracht sinds begin maart bekend werd dat Luis Enrique na dit seizoen stopt als trainer van FC Barcelona. ,,Ik voel me gevleid dat ze aan me denken'', zei Koeman donderdag. ,,Iedereen kent mijn liefde voor de club, waar ik ben gegroeid als mens en speler.''

,,Ik heb nog twee dromen te vervullen in mijn carrière als trainer. Op de eerste plaats zou ik graag het nationale team van Nederland leiden. Ik kreeg daarvoor nu weer de kans, maar mijn verplichtingen bij Everton weerhielden me van die overstap. Op de tweede plaats zou ik graag trainer zijn van FC Barcelona. Dat is de waarheid.''

Geruchten

Luis Enrique maakte op 1 maart, kort na de 4-0 nederlaag bij Paris Saint-Germain, bekend na dit seizoen te zullen stoppen als trainer van FC Barcelona. Sindsdien is er een stroom van geruchten in de Spaanse media, maar veel duidelijkheid is er nog niet.



Naast Koeman worden ook de namen van Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), Jorge Sampaoli (Sevilla), Juan Carlos Unzue (nu assistent van Luis Enrique) en Laurent Blanc (zonder club) genoemd.