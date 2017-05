Kluivert of Blind wint na 22 jaar wéér Europese finale

Blind was aanvoerder van Ajax toen op 24 mei 1995 AC Milan werd verslagen in de finale van de Champions League. Kluivert zat op de bank, viel in de 70ste minuut in en besliste de eindstrijd vijf minuten voor tijd met een puntertje. Nu, precies 22 jaar later, is het aan de jongere telgen om te laten zien wie met een Europese prijs aan de haal gaat.