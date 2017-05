'Kluivert moet bij PSG plaatsmaken voor Antero Henrique'

De 49-jarige Antero José Gomes Ressureição Henrique is sinds de zomer van 2005 technisch directeur bij FC Porto. Daar vertrekt hij aan het eind van dit seizoen. Henrique was de afgelopen twaalf jaar verantwoordelijk voor een succesvol beleid bij de Portugese topclub. Zo haalde hij onder meer spelers als Pepe, Hulk, James Rodriguez en Radamel Falcao naar de Portugese havenstad. ,,Hij was zeer complementair met president Pinto Da Costa. Hij leerde veel van hem en ze konden goed samenwerken. Hij is zeer sterk en heeft veel ideeën," zegt Rui Barros (oud-speler van FC Porto, AS Monaco en Olympique Marseille) tegen Le Parisien.

Directeur voetbalzaken

Patrick Kluivert is sinds juli 2016 werkzaam bij Paris Saint-Germain als directeur voetbalzaken. PSG lijkt echter voor het eerst in vijf seizoenen de Franse landstitel te gaan mislopen. Het gat met koploper AS Monaco is na de 3-1 nederlaag bij OGC Nice van afgelopen zondag opgelopen tot drie punten. Daarnaast werd PSG in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door FC Barcelona. Na de 4-0 zege in Parijs eindigde de return in Camp Nou in 6-1.



Door de tegenvallende prestaties ligt ook de Spaanse trainer Unai Emery, tevens bezig aan zijn eerste seizoen in Parijs, zwaar onder vuur bij pers en publiek. PSG won dit seizoen al wel de finale van de Coupe de la Ligue met 4-1 van AS Monaco. Op zaterdag 27 mei staat PSG in de finale van de Coupe de France tegenover SCO Angers.